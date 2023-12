HIGHLIGHTS NBA

I Celtics devono sudarsela fino all'ultimo contro i Sixers privi di Embiid e Maxey, ma vincono nonostante l'espulsione di Tatum nel terzo quarto. Denver passa a Phoenix a cui non bastano i 30 punti di Durant (entrato nella top-10 dei migliori realizzatori all-time), Orlando continua la sua marcia vincendo la nona partita consecutiva contro Washington (7 punti per Gallinari). Dallas crolla senza Doncic in casa con Memphis, vincono anche New York e New Orleans