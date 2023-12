L.A. Clippers-Golden State alle 22 su Sky Sport

Clippers e Warriors si affrontano di nuovo a campi invertiti dopo la sfida di due giorni fa vinta da Golden State a San Francisco. Steph Curry e soci non vincono fuori casa da tre partite, mentre i Clippers hanno bisogno di un successo per tornare in zona post-season. Appuntamento alle 22 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

L'imminente appuntamento con l'In-Season Tournament della prossima settimana impone un piccolo "trasloco" alla classica partita dell'NBA Sundays, che per non creare congestioni di calendario trasloca nella seconda serata del sabato. L'appuntamento su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 22 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina però è di quelli super interessanti: gli L.A. Clippers e i Golden State Warriors si affrontano di nuovo dopo la partita di due giorni fa a San Francisco, vinta dai padroni di casa grazie a 26 punti di Steph Curry. C'è da scommettere che Kawhi Leonard, Paul George e tutti gli altri uomini di coach Tyronn Lue vorranno rifarsi in fretta, approfittando dei problemi in trasferta di Golden State (sconfitta nelle ultime tre partite lontano da casa) per risalire la classifica della Western Conference, visto che attualmente occupano l'11° posto che vorrebbe dire eliminazione anche dal torneo play-in. Un risultato che non può concretizzarsi dopo aver speso sul mercato per arrivare a James Harden, il cui inserimento negli ingranaggi dei Clippers rimane uno degli argomenti di discussione di questo inizio di stagione. Appuntamento alle 22 su Sky Sport NBA e su NOW per vedere un nuovo capitolo del derby californiano tra Clippers e Warriors.