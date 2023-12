Il tifoso degli Utah Jazz Cory Herzog aveva lanciato su Twitter un appello per aiutare sua figlia a trovare due biglietti per il suo compleanno, ma mai si sarebbe aspettato che a rispondergli sarebbe stato la stella della sua squadra Lauri Markkanen. Il quale li ha ospitati per la sfida contro Portland, mandando a casa papà e figlia con una foto ricordo e sopratutto con una vittoria dei Jazz

Il tifoso degli Utah jazz Cory Herzog qualche giorno fa ha lanciato su X un messaggio come se ne leggono a migliaia: "Mia figlia vorrebbe regalarmi dei biglietti per la partita dei Jazz per il mio compleanno, ma fatica a trovarli. Per caso qualcuno può darci una mano? Lo apprezzeremmo molto". Mai però si sarebbe aspettato che tra le risposte al suo appello ci sarebbe stato quello della stella della squadra Lauri Markkanen, che ha ripreso il tweet scrivendo solamente "Ci penso io". Dopo qualche giorno, poi, l'All-Star ha mantenuto la sua promessa, ospitando padre e figlia per la sfida interna ai Portland Trail Blazers, poi vinta dai padroni di casa. "Ieri sera è stato il momento più bello che io abbia mai vissuto da tifoso dei Jazz e uno dei migliori da padre. Grazie Lauri Markkanen e agli Utah Jazz per averci srotolato il tappeto rosso e averla resa una notte memorabile. Bellissima partita, ottimo cibo e Lauri!" ha scritto Herzog su X condividendo la foto di lui e sua figlia con il finlandese. Il quale ha ripreso il tweet scrivendo "È stato bello incontrarvi! Sono contento che vi siate goduti la partita e che ci abbiate aiutati a vincere la partita". A volte basta così poco per rendere felici due persone e regalare loro il ricordo di una vita.