NBA

In overtime Gilgeous-Alexander e compagni più forti anche delle prodezze di Curry: OKC non molla Minnesota, che continua a vincere e a sfoggiare il miglior record di lega. Prima sconfitta interna per i campioni NBA, battuti da Houston (al primo successo esterno), mentre Wembanyama entra nella storia ma i suoi Spurs continuano a perdere. A Est continua la corsa di Boston, vincente su New York, ma non perdono terreno Orlando e Philadelphia. Vittorie esterne per Cleveland, Sacramento (con un grande Fox) e Clippers