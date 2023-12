Prima della trasferta di New Orleans i Minnesota Timberwolves avevano il miglior recorda di tutta la NBA, ma poi hanno incontrato sulla loro strada uno Zion Williamson in grande serata. L'ex Duke ha trascinato i Pelicans alla vittoria 121-107 segnando 36 punti in 33 minuti e tirando 13/17 dal campo. Il segreto dietro alla sua prestazione mostruosa? Ce lo spiega Matteo Soragna durante Basket Room

