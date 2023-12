L'idea è che i Celtics siano corti nelle rotazioni (e può essere vero). Ma quando si tratta dei primi cinque, nessuno si avvicina al quintetto base di coach Mazzulla, di gran lunga il migliore tra tutti i lineup a cinque giocatori utilizzati fin qui nella lega per almeno 200 minuti. Gli inserimenti di Holiday e Porzingis sembrano funzionare: i Celtics si ritrovano con il miglior record NBA e non hanno ancora mai perso in casa (12-0)

