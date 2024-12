Si possono dire molte cose di Giannis Antetokounmpo, ma non che la stella dei Bucks non goda di ottima memoria. Subito dopo la vittoria strappata a Orlando per 114-109, infatti, il greco ha voluto commentare il ritorno di Milwaukee alle Final Four della Emirates NBA Cup con un accenno al passato. I Bucks, infatti, sono l’unica squadra a essere stata in grado di confermarsi tra le ultime quattro nel torneo, perché iLakers campioni nel 2023, così come New Orleans e Indiana, le altre partecipanti all’atto finale della prima edizione del torneo, sono già state eliminate da tempo. E un anno fa, però, l’avventura a Las Vegas di Antetokounmpo e compagni si era fermata un po’ a sorpresa proprio contro i Pacers in semifinale. A questo giro, invece, Giannis pare avere altri programmi.