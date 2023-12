La notte ha regalato agli Spurs la prima vittoria dopo 18 sconfitte consecutive, ma ha soprattutto messo in scena il primo confronto diretto tra LeBron James e Victor Wembanyama. E anche se è decisamente troppo presto per parlare di passaggio di consegne, a fine 2° quarto i due si sono ritrovati uno contro l'altro in angolo: la parabola della tripla di LeBron ha superato le braccia alzate del francese, finendo per muovere a malapena la retina