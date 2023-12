Il pubblico presente alla Crypto.com Arena per la sfida tra Los Angeles Lakers e New York Knicks non riusciva a togliergli gli occhi di dosso. E non parliamo dell’ennesima stella di Hollywood presente a bordo campo per le partite dei Lakers — anche se pure questa notte c’erano Flea, Spike Lee e tanti altri —, ma di un enorme cane. Sì, un cane: come testimoniato dalle immagini televisive di ESPN, sotto la sedia del suo padrone presente a bordo campo era presente un bellissimo Goldendoodle, un incrocio tra un barboncino e un Golden Retriever. Inizialmente anche i telecronisti della partita sono rimasti sorpresi ("È interessato a tirare da tre punti quanto i Lakers stasera" il laconico commento della seconda voce dell’emittente locale dei gialloviola, in serata particolarmente storta al tiro), ma durante il timeout Mike Breen di ESPN si è avvicinato a raccogliere informazioni, visto che "in 34 anni di carriera non avevo mai visto una scena del genere". Ebbene, il cane (descritto come "service dog", cioè cane di accompagnamento) si chiama Brodie e durante un timeout è stato votato per acclamazione del pubblico come "Fan of the Game", meritandosi un'ovazione da parte di tutti.