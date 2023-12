Con la vittoria 134-115 sui Clippers, i Thunder si sono confermati al 2° posto della Western Conference. Se c'è un aspetto del gioco in cui Oklahoma City naviga nella mediocrità, invece, è quello riguardante gli assist. Shai-Gilgeous Alexander e soci sono solo 16° in tutta la NBA per assist di media a partita (25.8). Contro i Clippers, quindi, Chet Holmgren (23 punti e 6 rimbalzi) ha deciso di mettersi in proprio: appoggio al tabellone, auto-assist e schiacciata. Come un certo Tracy McGrady...