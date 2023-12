La notizia è arrivata ieri: Zion Williamson ha visto scattare una clausola molto particolare inserita nel ricco rinnovo quinquennale da 210 milioni sottoscritto nell'estate del 2022 con i New Orleans Pelicans. Avendo giocato solo 29 partite nella stagione 2022-23, il suo contratto non è più completamente garantito a partire dal giugno 2025. Quella delle clausole bizzarre, a volte anche molto bizzarre, è quasi una tradizione nello sport made in USA