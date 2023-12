A Natale, uno show come quello messo in mostra da Luka Doncic contro Phoenix non si vedeva da quasi quarant'anni. L'ultimo giocatore in grado di segnare più di 50 punti, infatti, era stato Bernard King nel 1984. L'ex stella dei New York Knicks comanda ancora la classifica dei migliori realizzatori in una singola partita del Christmas Day, ma sloveno si piazza al 3° posto dietro solo a un'altra leggenda della NBA

LUKA È IL RE DEL CHRISTMAS DAY: 50 PUNTI E VITTORIA A PHOENIX