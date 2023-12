Quella tra Suns e Mavericks era l'ultima partita in programma per il tradizionale Christmas Day NBA, ma non ha di certo tradito le attese. Nella vittoria 128-114 di Dallas c'è la prestazione storica di Luka Doncic: con i 50 segnati a Phoenix lo sloveno taglia il traguardo dei 10.000 punti in carriera e raggiunge Rick Barry al 3° posto tra le migliori performance in una partita del Christmas Day. Per Doncic ci sono anche 14 assist, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate e 3 stoppate