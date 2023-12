La sfida tra Lakers e Hornets giocata nella notte, ad un primo sguardo, non ha niente di speciale. La netta vittoria dei padroni di casa per 133-112, infatti, era più che prevedibile considerando il consistente divario di talento ed esperienza che separa le due squadre. Così come prevedibile è stato l'andamento della gara, con i Lakers a giochicchiare nel primo tempo per poi premere sull'acceleratore e andare in fuga al rientro in campo dopo l'intervallo lungo. Tuttavia, dal punto di vista statistico, la vittoria dei Lakers è stata tutt'altro che banale, anzi, ha fatto registrare numeri mai visti prima nella storia della NBA. I gialloviola, infatti, sono stati la prima squadra di sempre a segnare più di 130 punti, distribuire più di 40 assist, segnare più di 15 triple e tirare con il 100% dalla lunetta all'interno della stessa gara. Una prestazione offensiva praticamente perfetta che, a onor del vero, è arrivata contro la seconda peggior difesa di tutta la lega, perché fin qui Charlotte ha fatto (leggermente) meglio della sola Washington, risultando meno efficiente nella propria metà campo anche rispetto a squadre protagoniste di una stagione disastorsa come Detroit e San Antonio. I Lakers, ad ogni modo, hanno approfittato degli spazi e della libertà concessa dagli avversari per mandare sette giocatori in doppia cifra e, cosa ancora più importante, per limitare i minutaggi di LeBron James (meno di 25 minuti in campo) e Anthony Davis (26 minuti giocati), lasciati a riposo una volta acquisito il controllo della partita.