Nella sfida tra Houston Rockets e Detroit Pistons giocata nella notte, c'è stato anche il primo incrocio da avversari in NBA per i gemelli Thompson. I due, che in passato erano scesi in campo praticamente sempre con la stessa squadra, si sono intrattenuti con i tifosi locali prima di darsi battaglia sul parquet. A spuntarla alla fine è stato Amen, ma il confronto è destinato a riproporsi in futuro

A separare Amen da Ausar Thompson c'è prima di tutto un minuto, ovvero il lasso di tempo trascorso tra la nascita dei due gemelli. Un mero dato cronologico che di fatto è una delle poche differenze tra i fratelli, praticamente identici per tutto il resto, compreso per il secondo nome XLNC (da pronunciare come "Excellence"). Non solo, i gemelli Thompson hanno condiviso quasi interamente il percorso che li ha portati in NBA, dove sono arrivati nello stesso ordine con cui sono venuti al mondo: Amen (4° scelta all'ultimo Draft) poco prima di Ausar (5° scelta). Dev'essergli quindi sembrato strano ritrovarsi l'uno contro l'altro nella sfida tra Houston e Detroit andata in scena nella notte. Ad avere la meglio è stato Amen, autore di 12 punti con anche 4 rimbalzi e 6 assist, vittorioso con i suoi Rockets per 136-113. Anche Ausar è partito dalla panchina per i Pistons, chiudendo con 5 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. I due, dopo essersi prestati alle foto di rito e al contatto con i tifosi prima della partita per festeggiare la "Twin Night" organizzata al Toyota Center, si sono anche fronteggiati in alcuni momenti, dando vita ad un confronto che, considerata la giovane età (il 21° compleanno dei gemelli è in calendario il prossimo 30 gennaio) dovrebbe essere solo il primo di una lunga serie.