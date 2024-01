Grande serata per Simone Fontecchio, miglior realizzatore di serata per gli Utah Jazz con 24 punti nella grande vittoria sui Dallas Mavericks di Luka Doncic. L’azzurro pareggia la sua miglior prestazione stagionale realizzata contro Portland segnando 10 dei 16 tiri tentati con 3/8 dalla lunga distanza, un libero a segno, 6 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e una stoppata in 29 minuti per un plus-minus di +27. Settima vittoria nelle ultime 10 per Utah, cliente scomodo per chiunque specialmente in casa (record 10-5)