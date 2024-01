Con l'avvio del nuovo anno, si sa, è tradizione stilare una lista di buoni propositi. L'ha fatto anche "The Athletic", che ha diviso le trenta squadre NBA in sette categorie, da chi punta al titolo a chi aspetta solo il prossimo Draft, e per ognuna ha scelto un proposito con cui iniziare il 2024. Ci sono obbiettivi tangibili, motivazioni senza grandi possibilità nel concreto e suggerimenti in vista di possibili cambiamenti

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI