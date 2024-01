Nei giorni scorsi Sacramento era emersa come potenziale destinazione per Pascal Siakam, ma stando a quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic" i Kings si sarebbero già sfilati dalla corsa all'ala dei Raptors. La decisione sarebbe stata conseguenza diretta del punto di domanda che caratterizza il futuro del giocatore, potenziale free agent dal prossimo giugno. Atlanta e Indiana, invece, sembrano essere ancora interessate al possibile scambio con Toronto

I Sacramento Kings, confortati da una buonissima prima parte di stagione, continuano la loro ricerca del pezzo mancante che potrebbe far fare alla squadra il salto di qualità verso lo status di vera e propria contender al titolo. Pezzo mancante che però, a quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", non sarà Pascal Siakam. Nei giorni scorsi Sacramento aveva fatto trapelare l'interesse per l'ala di Toronto, lasciando intendere di essere disposta a mettere sul piatto Harrison Barnes, Kevin Huerter o Davion Mitchell nell'eventuale trattativa, ma a quanto pare il tentativo di negoziazione tra le parti è naufragato piuttosto in fretta. A pesare sulla decisione presa dei Kings di sfilarsi dalla corsa a Siakam pare sia stato il punto di domanda che caratterizza il futuro del giocatore, potenziale free agent già dal prossimo giugno. Le squadre eventualmente disposte a portarsi a casa il campione NBA 2019, infatti, potrebbero offrirgli un'estensione contrattuale di ulteriori due stagioni, ma pare che il diretto interessato sia al momento più tentato dal testare le eventuali offerte in arrivo la prossima estate, quando sarà libero da ogni vincolo. La possibilità di poter usufruire di Siakam solo per il resto di questa stagione, quindi, avrebbe suggerito a Sacramento di fare un passo indietro. Gli Atlanta Hawks e gli Inidana Pacers, invece, rimarrebbero i partner più papabili per uno scambio che la dirigenza di Toronto sembrerebbe intenzionata a portare a termine prima della chiusura del mercato NBA in calendario il prossimo 8 febbraio.