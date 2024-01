Paolo Banchero ha scelto un bel momento e un bel posto per realizzare la prima tripla doppia in carriera: in una serata con tante assenze e in casa dei campioni in carica, Banchero ha chiuso con 32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, procurandosi e segnando i due tiri liberi che hanno spezzato la parità a 10 secondi dalla fine prima dell'ultimo errore di Jamal Murray. Per lui 8/21 al tiro e 15/19 ai liberi a fine partita, trascinando Orlando a una vittoria pesantissima