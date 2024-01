Non è stata una gran nottata per i Lakers, dominati 109-127 in casa dai Phoenix Suns, e nemmeno per James, che ha mandato a referto solo 10 punti e un per lui inusuale 3/11 al tiro. Pur nella serataccia, però, LeBron è riuscito a sfiorare la doppia cifra per assist, chiudendo a quota 9. E, poco prima dell'intervallo, è arrivato anche il passaggio dietro la schiena che ha lasciato di stucco la difesa avversaria e regalato un canestro facile a D'Angelo Russell

