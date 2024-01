Lakers ok su Dallas, Milwaukee crolla a Cleveland

9/13

TRIPLA DOPPIA E 7 TRIPLE PER INGRAM Il protagonista assoluto in casa Pelicans però è un Brandon Ingram che si regala la terza tripla doppia della sua carriera in una serata in cui chiude con 28 punti, 10 assist e 10 rimbalzi ma soprattutto manda a bersaglio 7 delle 11 triple che si prende (8/19 il suo totale al tiro), stabilendo il suo massimo di sempre per numero di canestri dall'arco in singola partita

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI BRANDON INGRAM