Nell’ultima puntata del suo podcast Draymond Green ha rivelato un retroscena sul ritorno di Klay Thompson da avversario a San Francisco. Steph Curry aveva scritto al suo Splash Brother per dirgli che non avrebbe parlato prima della partita, ma Thompson non gli ha mai risposto — facendo arrabbiare Curry, che per tutta la partita è sembrato particolarmente carico e concentrato fino a esplodere dopo la tripla del “Night Night”

Si definisce come " ghosting " la pratica di interrompere bruscamente tutte le comunicazioni e i contatti multimediali con qualcuno. Secondo quanto raccontato da Draymond Green , è esattamente ciò che ha fatto Klay Thompson nei confronti di Steph Curry prima del suo attesissimo ritorno da avversario sul campo dei Golden State Warriors, il che spiegherebbe una certa freddezza tra i due prima e dopo la partita e più di una punzecchiatura durante il match . A spiegare ciò che è accaduto è stato Green nel suo ormai celeberrimo podcast in un’episodio in compagnia di Baron Davis: "Steph avrebbe dovuto parlare dopo il video tributo a Klay, ma ha deciso di tirarsi indietro per concentrarsi sulla partita e glielo ha scritto in un messaggio . Ma Klay lo ha 'ghostato', e Steph si è inca…to di brutto . Per quello era carico a pallettoni per la partita".

Il labiale di Curry: "Saresti dovuto rimanere qui"

Con il senno di poi, si può capire allora perché Curry è sembrato esultare in maniera particolarmente intensa dopo la tripla del “Night Night” che ha chiuso i conti, suggellando un parziale personale di 10-0 per ribaltare la partita. Secondo la ricostruzione fatta da Legendz, noto per la sua capacità di leggere le labbra e ricostruire i labiali dei protagonisti in campo, Curry non ha apprezzato lo "shimmy" fatto da Thompson dopo una tripla ("Era uno shimmy quello?" gli ha chiesto sorridendo tornando in campo) e, dopo la tripla decisiva, ha gridato ripetutamente "You better stay here!" ("Saresti dovuto rimanere qui"), dicendolo anche a Draymond Green durante il timeout. Insomma, nulla che il tempo non possa ovviamente guarire visto che i due rimarranno legati per sempre, ma qualche storia tesa tra gli Splash Brothers c'è stata - rendendo i prossimi tre incontri in stagione particolarmente caldi.