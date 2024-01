Per il settimo anno consecutivo Jordan Brand ha firmato le maglie per la partita delle stelle, prevista per il prossimo 18 febbraio (diretta su Sky e su NOW nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 a partire dalle 2). Il design rende onore allo stato dell’Indiana, da sempre una delle “culle” storiche della pallacanestro negli Stati Uniti, e alle iconiche strisce verticali dei Pacers padroni di casa