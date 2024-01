Doncic da record fa la storia, Booker da 62 perde

Luka Doncic segna 73 punti e guida Dallas al successo ad Atlanta, firmando il suo massimo in carriera e diventando il quarto giocatore di sempre a segnare 73 punti in una partita. Devin Booker ne mette 62 a Indianapolis, ma i Suns perdono contro Indiana buttando via tutto nel quarto periodo. Cleveland si prende la rivincita vincendo a Milwaukee con super Mitchell, Gilgeous-Alexander ne fa 31 nel successo di OKC a New Orleans. Ancora bene Clippers e Memphis, vincono Houston e San Antonio