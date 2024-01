Luka Doncic non poteva scegliere momento e luogo più adatti di questi per entrare definitivamente nella storia della NBA. A quattro giorni dalla strepitosa prestazione da 70 punti di Joel Embiid contro i San Antonio Spurs, lo sloveno ne ha segnati 73 sul campo degli Atlanta Hawks, ovvero la squadra che tecnicamente l'aveva scelto al Draft 2018, ma solo per scambiarlo immediatamente con Dallas preferendogli Trae Young. Non è dato sapere se Doncic consideri quella di questa notte come una vendetta, la più classica del genere e quindi servita fredda, a quasi sei anni di distanza dallo sgarro al Draft, ma di certo c'è che lo spettacolo regalato sul parquet della State Farm Arena ha chiuso una settimana senza precedenti nella storia della NBA. In precedenza, infatti, non si erano mai viste due prestazioni da oltre 70 punti nello spazio di una settimana. Ad andarci vicino, come ovvio, era stato il solito, immancabile Wilt Chamberlain tra il 3 e il 16 novembre del 1962.