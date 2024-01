Chi si rivede: Ben Simmons può tornare in campo

Fuori sin dal 6 novembre per nervo schiacciato nella schiena, Ben Simmons è pronto per tornare in campo questa notte con i Brooklyn Nets nella sfida casalinga agli Utah Jazz. L’australiano è segnalato nell’injury report della squadra come “probabile” e anche coach Vaughn si aspetta di averlo a disposizione

Sono passati quasi tre mesi da quando Ben Simmons ha giocato la sua ultima partita in NBA. Lo schiacciamento di un nervo nella sua martoriata schiena gli ha impedito di scendere in campo dallo scorso 6 novembre, limitando a sole sei partite la sua seconda stagione con i Brooklyn Nets. Il tempo del suo ritorno sembra però vicino: dopo essersi allenato con l’affiliata della G-League lo scorso sabato, coach Jacque Vaughn ha detto che c’erano “alte possibilità” che l’ex scelta numero 1 al Draft possa scendere in campo questa notte contro gli Utah Jazz. Anche l’injury report della squadra conferma la sua possibile presenza, segnalandolo come “probabile” (quindi con il 75% di possibilità di esserci) se non dovessero esserci problemi dell’ultimo minuto. I tempi in cui Simmons era un All-Star sui due lati del campo sono probabilmente ormai finiti, visto che anche nelle sei gare disputate quest’anno l’australiano è stato quasi invisibile (6.5 punti, 10.8 rimbalzi e 6.7 assist in 32 minuti di media), ma testare le sue condizioni servirà soprattutto alla dirigenza per capire come muoversi in futuro nella costruzione del roster, cercando di capire se è possibile puntare anche solo su una versione "light" del giocatore che era oppure se i 40.3 milioni previsti dal suo contratto per il prossimo anno devono essere considerati solo come un "expiring" da scaricare in uno scambio di mercato.