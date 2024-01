Della superstar dei Mavs si è parlato tanto per i 73 punti segnati contro gli Atlanta Hakws ma Flavio Tranquillo a "Basket Room" mette l'accento anche sulla pericolosità come passatore del n°77 di Dallas. In particolare nello "skip pass", un passaggio "a saltare", nel senso che non trova il compagno immediatamente vicino (a un solo passaggio di distanza) ma un passaggio che taglia la difesa e spesso ribalta il lato. E qui nessuno batte Doncic, neppure LeBron James