Quella maturata nella notte per 105-118 contro i Phoenix Suns tra le mura amiche del Kaseya Center è stata la 7° sconfitta di fila per Miami, la peggior striscia perdente nella storia della franchigia a partire dall'aprile del 2008. Al momento gli Heat occupano il 7° posto nella Eastern Conference, ma il vantaggio sulle inseguitrici continua ad assottigliarsi. I leader della squadra, tuttavia, non mostrano particolare preoccupazione per i risultati deludenti delle ultime due settimane

Chris Quinn , Daequan Cook , Ricky Davis , Earl Barron e Mark Blount . Ci sono nomi che nemmeno i tifosi più accaniti degli Heat vogliono o possono ricordare, eppure era questo il quintetto più utilizzato da Pat Riley , all'epoca all'ultimo scampolo della sua avventura in panchina e ansioso di darsi definitivamente al ruolo di dirigente, l' ultima volta che Miami ha perso 7 gare di fila . Era la primavera del 2008 e in quella stagione, funestata dagli infortuni alle stelle della squadra Dwyane Wade e Shawn Marion , gli Heat avrebbero mandato agli annali un record di 15 vittorie e 67 sconfitte . Poco dopo Riley sarebbe passato dietro alla scrivania per lasciare la guida della squadra ad un giovane assistente di nome Erik Spoelstra . Negli ormai quasi 16 anni trascorsi Miami è stata una delle squadre più vincenti di tutta la NBA , portando a casa due titoli e collezionando ben sei apparizioni alle Finals , l'ultima delle quali risalente allo scorso giugno . Eppure, pur essendo i vice-campioni in carica, con la sconfitta maturata per mano di Phoenix nella notte gli Heat sono tornati in qualche modo proprio alla primavera del 2008 . Dopo l' ultima vittoria , peraltro di misura 96-95 , sul campo di Brooklyn lo scorso 16 gennaio , infatti, Miami ha infilato 7 sconfitte consecutive . Due settimane senza successi che hanno fatto scivolare gli Heat in 7° posizione nella Eastern Conferenc e. Al momento, quindi, i ragazzi di Spoelstra giocherebbero il play-in, proprio come accaduto la scorsa stagione, poi conclusasi con l'incredibile cavalacata terminata solo contro Denver in finale, ma le inseguitrici si stanno avvicinando e il distacco con la parte alta della classifica , quella che garantisce il vantaggio del fattore campo almeno al primo turno dei playoff, si fa sempre più consistente. I leader degli Heat , però, non sembrano troppo preoccupati .

Jimmy non si scompone

"Non sono preoccupato" ha dichiarato Jimmy Butler dopo la sconfitta con i Suns, "so di cosa siamo capaci, dobbiamo solo rimanere uniti e tornare a sorridere e competere, soprattutto a difendere, e sono tutte cose che possiamo controllare". Un po' meno tranquillo è sembrato invece coach Spoelstra, che pur premettendo che la squadra ha capito l'urgenza di dover cambiare marcia, ha ammesso che "Non stiamo giocando con la continuità, la durezza e la decisione necessarie. Dobbiamo solo continuare a lavorare, mi prendo le mie responsabilità, ora dobbiamo trovare il modo di vincere una partita. Questo è tutto quello a cui dobbiamo pensare". La fiducia nei propri mezzi, dunque, non sembra essere stata intaccata da queste due settimane in cui gli Heat hanno avuto il peggior record, il peggior attacco e la 28° peggior difesa di tutta la NBA. L'innesto di Terry Rozier, sceso in campo nelle ultime 4 sconfitte della striscia, per ora non ha sortito gli effetti desiderati, ma a South Beach restano convinti che la svolta, per Rozier e per la squadra tutta, sia dietro l'angolo. Anche perché il record attuale (24-23) non è poi tanto diverso da quello di un anno fa (25-22) arrivati a questo punto della stagione. E tutti, a Miami come nel resto della lega, si ricordano cos'è successo dalla primavera in poi.