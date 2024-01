I Miami Heat hanno trovato l’accordo con gli Charlotte Hornets per prendere la guardia Terry Rozier, aggiungendo un ulteriore pezzo alla loro rotazione per i playoff. In cambio a Charlotte finiscono Kyle Lowry e una prima scelta al Draft 2027, secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic

Dopo aver fallito l'assalto a Damian Lillard in estate, i Miami Heat provano a muoversi sul mercato per migliorare la squadra che lo scorso anno ha raggiunto le finali NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic e Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia della Florida ha trovato l’accordo con gli Charlotte Hornets per prendere la guardia Terry Rozier , aggiungendo un ulteriore pezzo alla loro rotazione per i playoff. In cambio a Charlotte finiscono Kyle Lowry e una prima scelta del Draft 2027 (protetta 1-14 il primo anno, poi non protetta). Secondo quanto scritto da ESPN, gli Hornets almeno per il momento non hanno intenzione di trovare un accordo per il buyout con Lowry , cercando uno scambio prima della deadline prevista il prossimo 8 febbraio.

Le stagioni di Rozier e Lowry finora

Rozier sta vivendo, almeno dal punto di vista statistico, la sua miglior stagione della carriera, viaggiando a oltre 23 punti di media con 3.9 rimbalzi, 6.6 assist (anche questo massimo in carriera) tirando con il 46% dal campo e il 36% da tre punti su 7.7 tentativi a partita, segnalandosi come una delle poche note positive di una stagione altrimenti dimenticabile degli Hornets. Nel suo passato anche quattro stagioni con i Boston Celtics come giocatore di energia in uscita dalla panchina prima delle ultime cinque stagioni agli Hornets, con i quali nell’estate del 2022 ha firmato un quadriennale da 96 milioni di dollari complessivi. Rozier guadagnerà 23.2 milioni di dollari quest’anno e 24.9 il prossimo, mentre per la stagione 2025-26 il suo accordo è solo parzialmente garantito (lo diventerà solo se raggiungerà il secondo turno dei playoff e lui giocherà almeno 70 partite di regular season). A Miami dovrebbe comunque partire titolare al fianco di Tyler Herro, portando la sua dote di punti e difesa sulla palla per una squadra che ne ha un discreto bisogno e non poteva più chiedere quel tipo di lavoro a Lowry.

Lowry invece è ai suoi minimi in carriera da più di un decennio a questa parte (8.2 punti, 3.5 rimbalzi e 4 assist in 28 minuti di media) ed è al suo ultimo anno di contratto da 29.6 milioni di dollari, diventando free agent in teste quando avrà già compiuto 38 anni. Difficile pensare che possa trovare motivazioni nell'unirsi agli Hornets, così come è difficile che qualche squadra lo prenda cedendo contratti tali da pareggiare i 29.6 milioni del suo contratto. Più facile pensare che, una volta superata la deadline del mercato, per lui ci sia la fila tra le contender per prenderlo da free agent a seguito di un buyout con un accordo fino al termine della stagione.