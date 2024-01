Sfida lanciata, sfida accettata. Il più grande tiratore nella storia del gioco se la dovrà vedere con la giocatrice che detiene il record per numero di triple in una stagione WNBA e che all'ultimo All-Star Game ha battuto ogni primato alla gara da tre. Anche quelli delle competizioni maschili

Si chiamerà "Stephen vs. Sabrina" e si terrà il sabato dell'All-Star Weekend di Indianapolis (il prossimo 17 febbraio), appena conclusa la vera e propria gara da tre punti, in uno degli eventi più attesi dell'All-Star Saturday NBA. Nata quasi come una sfida scherzosa lanciata da Sabrina Ionescu al termine della gara da tre punti WNBA da lei vinta nel 2022 con il punteggio record di 37 punti (su 40 possibili) - totale mai raggiunto da nessuno, neppure tra i migliori tiratori NBA - è diventata realtà grazie alla decisione di Steph Curry - il miglior tiratore da tre nella storia del gioco - di accettare la sfida per confrontarsi in una gara di tiro dall'arco con la giocatrice delle New York Liberty. Il conteggio dei canestri sarà lo stesso di una normale gara da tre punti (con i palloni colorati e il singolo carello che valgono doppi) ma ovviamente Curry tirerà con un pallone regolamentare NBA mentre Ionescu con quello WNBA, con anche la normale differenza nella distanza dal canestro della linea da tre punti (maggiore nelle competizioni maschili).