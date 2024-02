Un "touch pass" (per molti involontario) finisce al centro delle polemiche. L'assist, effettuato contro Denver, non va infatti neppure a referto sul boxscore ufficiale della partita, e in rete sono in pochi a pensare che quella di LeBron sia una magia cercata. Lui prima risponde piccato dai suoi social, poi scende in campo contro New Orleans e regala un altro pallone meraviglioso a Anthony Davis per una facile schiacciata. Per mettere (definitivamente?) a tacere tutti i critici