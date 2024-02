Doncic e Irving sfidano i Thunder: alle 21 su Sky

Sfida di grande interesse all'interno della Western Conference stasera alle ore 21 su Sky Sport NBA (con commento della coppia Mamoli-Soragna): Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander si affrontano in un duello diretto prima di ritrovarsi compagni di squadra nel quintetto base dell'Ovest al prossimo All-Star Game. Ma dalla presenza di Kyrie Irving al fianco di Doncic a quella della matricola meraviglia Chet Holmgren sono tanti gli spunti di interesse per non perdersi la sfida in prima serata

OKC è lì, che lotta con Minnesota, Clippers e Denver per il primo posto nella Western Conference. Dallas (attualmente ottava) vorrebbe almeno evitare la lotteria dei play-in e salire nelle prime sei posizioni, ma gli obiettivi di Mark Cuban e dei texani sono anche più ambiziosi. È comprensibile, contando che in squadra possono fare affidamento su Luka Doncic e Kyrie Irving, entrambi alle prese con alcuni problemini fisici (al naso il primo, al pollice della sua mano destra il secondo) ma entrambi attesi in campo alla palla a due contro i Thunder. Sul parquet dell'American Airlines Center ci sarà il backcourt titolare della squadre dell'Ovest al prossimo All-Star Game, perché Doncic dovrà vedersela contro Shai Gilgeous-Alexander, ma tra gli ospiti ovviamente riflettori puntati anche su Chet Holmgren e su Jalen Williams, in prepotente ascesa in questa sua seconda stagione nella lega. Le ambizioni delle due squadre sono state confermate dal fatto che entrambe si sono mosse alla trade deadline, convinte di poter puntare davvero in alto con un paio di ritocchi. Dallas ha rimpiazzato Richaun Holmes con Daniel Gafford, in arrivo da Washington, e Grant Williams con P.J. Washington, strappato a Charlotte.