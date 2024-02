Sul parquet del Madison Square Garden non è arrivato il confronto con l'ex compagno Jalen Brunson, fermo per un infortunio, ma Luka Doncic ha comunque trascinato i suoi Dallas Mavericks alla vittoria sui New York Knicks con 39 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. E già nel 1° quarto lo sloveno ha dato spettacolo con un passaggio da autentico visionario che ha regalato al compagno Dwight Powell un canestro facile

