Conosciuto più che altro per la sua forza fisica, a rimbalzo o quando c'è da mettere il corpo a disposizione della causa, il fratello di Giannis nella gara contro Charlotte ha messo in mostra un movimento da urlo: due volte in mezzo alle gambe, "Bodiroga-move" in palleggio (o quella che in America chiamano "Shammgod"), esitazione in palleggio mancino e poi canestro contro il tentativo di stoppata di JT Thor. Il primo a esultare, dalla panchina, ovviamente è stato proprio Giannis, che poi scherza su X col fratello