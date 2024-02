Haliburton replica un assist di Kobe 12 anni dopo

Il 10 febbraio 2012, esattamente 12 anni fa, Kobe Bryant realizzava un assist meraviglioso al Madison Square Garden, liberandosi di un raddoppio lanciando la palla al tabellone e servendo Pau Gasol con un passaggio di tocco. Questa notte Tyrese Haliburton ha fatto la stessa cosa nello stesso canestro, servendo Pascal Siakam in angolo dopo essersi fatto un "auto-passaggio" al tabellone per liberarsi della difesa dei Knicks. "Pazzesco" il commento di Haliburton, che non era a conoscenza della ricorrenza