Curry punisce Phoenix, Cleveland fa 9 in fila

Steph Curry segna da 10 metri a 7 decimi dalla fine e regala a Golden State il successo su Phoenix, rientrando in zona play-in al decimo posto a Ovest. Cleveland travolge Toronto e conquista la nona vittoria consecutiva, Indiana passa a New York nonostante i 39 di Jalen Brunson. Luka Doncic scherza i Thunder con 32 punti nel largo successo di Dallas, ottimo debutto per Simone Fontecchio pur nella sconfitta di Detroit sul campo dei Clippers. Di seguito tutte le 11 partite della notte