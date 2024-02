Nella sfida tra MVP Giannis Antetokounmpo batte nettamente Nikola Jokic, i Timberwolves passano a Los Angeles dominando i Clippers. Houston e Dallas vincono in casa contro New York e Washington, Philadelphia piazza il colpo a Cleveland. 5° vittoria consecutiva per Golden State, che batte Utah e la supera in classifica, un grande Victor Wembanyama trascina gli Spurs a Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA