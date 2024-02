Dopo l’annuncio della gara di squalifica comminata dalla NBA, Jimmy Butler ha usato un paio di meme su Instagram per commentare in maniera ironica quanto accaduto. Prima ha condiviso un fotomontaggio di lui e Nikola Jovic (suo pupillo nello spogliatoio) con la scritta del film Bad Boys e la frase "Tutta colpa di Jovic", usando la posizione di "Miami-Dade County Jail"; poi ha condiviso nelle storie tre canzoni: "Locked Up", "Jail" e "Life". Jovic, in tutta risposta, gli ha chiesto di pagare la sua multa