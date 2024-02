Dopo due partite senza punti, Danilo Gallinari ha firmato il suo primo canestro con la maglia dei Milwaukee Bucks con un bel gioco da tre punti sul finire del terzo quarto della facile vittoria sugli Charlotte Hornets. Per l'azzurro alla fine 8 punti e 2 rimbalzi con 2/4 al tiro e 4/4 ai liberi, sbagliando l'unica tripla tentata nei 15 minuti e 10 secondi in cui è rimasto in campo. Terza vittoria in fila per i Bucks, che tornano a dare la caccia al secondo posto a Est