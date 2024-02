Quando Kyrie Irving ha realizzato il canestro del +10 a 3:57 dalla fine, sembrava che ormai la vittoria fosse definitivamente nelle mani dei Dallas Mavericks sul campo dei Cleveland Cavaliers. Ma come sosteneva un vecchio slogan della NBA, questa è la lega "where amazing happens". Quello che è successo negli ultimi 4 minuti infatti ha poche spiegazioni, anche se ha certamente un nome: quello di Max Strus. L’ala dei Cavs ha infatti realizzato quattro triple nel giro di un minuto e mezzo per riportare i suoi a -1 con 2:35 da giocare, dando il via a un finale punto a punto nel quale Donovan Mitchell con due triple aveva consegnato tre lunghezze di vantaggio ai suoi a 30 secondi dalla fine. Da lì in poi però un canestro di Irving ha riportato i Mavs a -1, poi una palla persa sulla rimessa di Evan Mobley ha lasciato la porta aperta ai texani per il sorpasso, operato effettivamente quando Luka Doncic — dopo aver rischiato a sua volta di perdere il pallone — è riuscito a trovare PJ Washington sotto canestro con il suo 14° assist di serata ad accompagnare una prestazione da 45 punti. Con 2.9 secondi da giocare, senza timeout e con Donovan Mitchell fuori dal campo per motivi difensivi, a prendersi la responsabilità dell’ultimo tiro è stato Strus — che prima ha effettuato la rimessa passandola a Mobley, il quale gliela ha rimessa in mano in corsa nella propria metà campo. Senza più secondi da utilizzare, l’ex giocatore di Miami si è arrestato da 59 piedi (pari a poco meno di 18 metri) e ha lanciato una preghiera verso il canestro superando l’opposizione di Doncic, che ha contestato il tiro ma senza andare troppo vicino per evitare di commettere fallo. Un’accortezza che si è rivelata inutile, perché il tiro di Strus ha trovato solo il fondo della retina facendo esplodere l’arena di Cleveland, venendo successivamente sommerso dai suoi compagni increduli in campo.