Altra ottima prestazione per Simone Fontecchio, che pur uscendo dalla panchina sul campo dei Chicago Bulls chiude con 17 punti in 22 minuti, secondo miglior realizzatore di squadra dietro i 26 di Cade Cunningham. Per l'azzurro 6/12 al tiro di cui 5/9 da tre punti, aggiungendo anche 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero alla sua prestazione. Detroit torna a vincere dopo sei sconfitte in fila, tra cui l'ultima contestatissima a New York