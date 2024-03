Nella notte LeBron James ha superato quota 40.000 punti in carriera in regular season, diventando il primo a riuscirci. Per farlo ha allungato a 1.205 la sua striscia di partite consecutive con almeno 10 punti a referto, un record che detiene dal 2017 (quando superò Michael Jordan) e che ha sempre mantenuto in vita, con l’ultima gara in singola cifra che risale al 5 gennaio del 2007. Ecco perché il record è molto probabilmente imbattibile, anche più dei 40.000 punti

