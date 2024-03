Oltre al record per punti realizzati in carriera (ora sopra quota 40.000), LeBron James detiene una serie innumerevole di record di qualsiasi tipo: da quelli di precocità e di anzianità ai tantissimi realizzati ai playoff, fino a uno dei più celebri che lo vede superare quota 10 punti da 1.205 partite consecutive, di gran lunga la striscia più lunga nella storia NBA. Eccone qui una selezione dei più rappresentativi della sua carriera, senza considerare quelli che detiene in "coabitazione" con altri