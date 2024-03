Ai margini della sfida giocata nella notte sul campo dei Lakers, Danilo Gallinari ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le motivazioni e le aspettative della sua nuova avventura a Milwaukee. L'azzurro ha scelto i Bucks per il rapporto privilegiato con coach Doc Rivers, che l'aveva già allenato ai Clippers, e per provare finalmente a vincere il tanto agognato titolo. E prima di arrivare in Wisconsin Gallinari ha avuto anche un bizzarro incrocio con Simone Fontecchio...

La sfida con i Lakers non gli ha regalato grandi soddisfazioni, perché alla Crypto.com Arena è arrivata una dolorosa sconfitta 123-122 per i suoi Bucks. Danilo Gallinari, però, non ha alcun dubbio sulla scelta di Milwaukee come sua nuova destinazione dopo essersi liberato dal contratto che lo legava ai Pistons. E a Los Angeles, prima della partita, ai microfoni di Sky Sport l'azzurro ha raccontato i moitivi che l'hanno portato a scegliere i Bucks e cosa si aspetta dalla sua nuova squadra.

Riportaci al momento della trade deadline, il buyout con Detroit e poi la scelta di Milwaukee tra le tante squadre che ti hanno cercato.

Sì c'erano tante squadre, ma alla fine, anche dopo aver parlato con Doc [Rivers N.d.R.], la scelta è stata un po' più semplice. Avendo lavorato già con lui due anni a Los Angeles, sapevo quale sarebbe stato il ruolo, come avremmo giocato e come mi sarei dovuto inserire all'interno della squadra guardando i giocatori che c'erano. Non è stata comunque una scelta facile perché fino alla fine c'erano anche altre squadre come i Clippers e altre che sono già uscite sui giornali, quindi non è stato facile. La valutazione fondamentale è consistita nel capire quale squadra mi avrebbe dato più possibilità di arrivare fino alla fine e quindi lottare per vincere il campionato.

Che tipo di contratto hai? La scadenza è a fine anno?

Sì, sì, fino a fine anno e poi si vedrà.

Cosa ti ha chiesto Rivers in particolare? Cosa vuole da te? Eri il suo go-to-guy ai Clippers, adesso hai un ruolo diverso.

Sì, il ruolo è completamente diverso. Per i minuti che sono in campo devo cercare di essere il più efficiente possibile, offensivamente e difensivamente, facendo le piccole cose che servono per vincere la partita e per aiutare la squadra e quindi su tutti e due i lati del campo non ci sono richieste particolari. Lui sa quello che posso fare, sono tanti i giocatori che sanno giocare a pallacanestro in questa squadra e quindi è più facile dare una mano.

Com'è stato il tuo primo impatto con i Bucks? Ti hanno chiamato, ti hanno corteggiato un po’ tutti, da Patrick Beverley a Giannis Antetokounmpo?

Sì, sì, mi sono trovato bene subito, chiaramente con un paio di giocatori avevo già giocato, come Patrick o anche Malik Beasley, che era la mia matricola ai tempi di Denver, e invece avevo giocato contro al resto dei miei nuovi compagni. È una squadra di veterani, quindi sono tutti giocatori con cui ci si affronta da tanti anni. Penso ci sia una bella chimica dentro e fuori dal campo e insomma siamo partiti molto bene dopo la pausa per l’All-Star Game, però chiaramente la strada è ancora molto lunga. E comunque è sempre meglio partire bene, quindi sono contento.