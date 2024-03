Fontecchio, massimo in carriera da 27 punti. VIDEO

Prestazione eccellente da parte di Simone Fontecchio, che uscendo dalla panchina per i Detroit Pistons si regala il suo massimo in carriera da 27 punti, frutto di un ottimo 9/13 al tiro (di cui 4/5 da tre punti, tra cui una avventurosa tripla in scarso equilibrio allo scadere dei 24 secondi a fine primo quarto) e 5/5 ai liberi. Non sono bastati per superare i Dallas Mavericks guidati dalla sesta tripla doppia da 30 punti consecutiva di Luka Doncic, ma solo Cade Cunningham con 33 ha fatto meglio dell'azzurro