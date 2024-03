Il confronto con Nikola Jokic era molto atteso, perché il serbo è ormai senza dubbio lo standard con cui confrontarsi se si punta all'eccellenza in NBA, a maggior ragione per un lungo. E Victor Wembanyama non ha mai fatto mistero di puntare al massimo, per sé e per la sua squadra. La sfida con il due volte MVP era anche iniziata molto bene per il rookie degli Spurs, che sul primo possesso della partita era riuscito a stoppare la stella dei Nuggets. Tuttavia, da lì in poi la differenza di valori in campo si è fatta sentire e Denver ha conquistato una netta vittoria in trasferta. Al francese, però, la serata ha regalato comunque due nuovi record che, dopo pochi mesi nella lega, ne scrivono già il nome nella storia della NBA. I 17 punti, 9 rimbalzi e le 3 soppate nel tabellino della notte, infatti, l'hanno reso solamente il secondo giocatore di sempre a mandare a referto almeno 200 stoppate e 100 triple in una stagione.