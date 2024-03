Non ci era mai riuscito nessuno nella storia della NBA e questa notte è toccato a Sam Hauser stabilire un nuovo record. Contro la difesa di Washington, a dire il vero tutto fuorché inviolabile, l'ala dei Celtics, partita in quintetto per sostituire l'assente Derrick White, ha segnato 10 triple in meno di 23 minuti giocati, prendendosi solo tiri da tre e chiudendo con 30 punti e uno strabiliante 10/13 dal campo. A fermarlo è stato solo un infortunio alla caviglia durante il 3° quarto