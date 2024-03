Che James Harden sia un attaccante straordinario è cosa nota, ma sul suo impegno in difesa ci sono da sempre forti dubbi. Nella larga vittoria dei Clippers a Portland, però, Harden si produce in un'uscita generosa nel tentativo di fermare una tripla dall'angolo. Peccato che a tirare fosse il compagno di squadra Kawhi Leonard, per fortuna in grado di lasciar partire il tiro prima della stoppata di Harden. "Volevo solo galvanizzare la squadra" la sua spiegazione nel dopo partita