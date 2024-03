La partita giocata e vinta nella notte dai suoi Thunder sui Jazz non è stata tra le più memorabili dell'ottima regular season fin qui disputata dai ragazzi di Mark Daigneault. Eppure, con i 31 punti segnati a Utah Shai Gilgeous-Alexander è riuscito a entrare in un club molto esclusivo. Prima di lui solamente altri quattro giocatori in tutta la storia della NBA erano stati in grado di mandare a referto più di 50 partite da oltre 30 punti in una sola stagione. E tra i precedenti ci sono autentiche leggende del gioco