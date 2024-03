A rovinargli la serata ci ha pensato Jaren Jackson Jr. con il canestro che nel finale ha dato la vittoria a Memphis per 99-97, ma contro i Grizzlies Victor Wembanyama ha dato ancora una volta spettacolo mandando a referto la 38° doppia doppia della sua stagione con 31 punti e 16 rimbalzi. E a fine del 3° quarto il francese ha messo in mostra tutte le sue qualità in una sola azione: stoppata, contropiede solitario, scambio con Devin Vassell e schiacciata da poster